شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: أتمنى صناعة تاريخ كبير مع الأهلى.. والفوز بالألقاب أهم من المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ضربة جزاء، ‏في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وقال أفشة: «أهنئ كل جماهير النادي ومجلس الإدارة والجهاز الفني على الفوز والتتويج باللقب، أتمنى أن أصنع تاريخًا كبيرًا لي داخل النادي الأهلي، وحصد أكثر عدد من الألقاب رفقة الفريق».

وأضاف: «أجهز نفسي دائمًا من أجل مساعدة الفريق على الفوز، والجهاز الفني له رؤيته بمشاركتي أساسيًّا أو بديلًا، ولكن الأهم في النهاية هو الفوز وإسعاد الجماهير».

وقد تُوّج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية.