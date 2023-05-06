شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم: جمهور الأهلى السر فى التتويج بلقب السوبر أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التتويج بلقب السوبر يمثل خطوة مهمة في موسم الفريق، وإنها بطولة مهمة تمنح دوافع كبيرة للفترة المقبلة.

وأوضح عبد المنعم ، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن الفوز باللقب يرجع إلى تضافر جهود كافة عناصر منظومة الأهلي، وأن الفوز تتويج لمجهود كبير على مدار الفترة الماضية.

وأشار عبد المنعم إلى أن تواجد جماهير الأهلي في ملعب محمد بن زايد منح اللاعبين دفعة كبيرة، وكان لهم دور كبير في التتويج باللقب، مؤكدًا أن الجمهور شريك أساسي في الفوز بالبطولات.

وشدد على أن الفريق يسير بخطوات واثقة خلال الموسم الجاري، ويمضي قدمًا لتحقيق أهدافه بالمنافسة على كل البطولات، وأن الجميع سوف يغلقون ملف المباراة بداية من الغد للتحضير لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح فريق الأهلي في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على حساب بيراميدز بهدف دون رد عن طريق علي معلول من ركلة جزاء، بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد محمد بن زايد، بالإمارات، حيث شارك الأهلي بصفته بطل كأس مصر، وبيراميدز كوصيف الدوري المصري، الذي شارك بدلاً من الزمالك الذي اعتذر عن المشاركة في المباراة.