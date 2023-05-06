شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تعود اليوم من الإمارات بعد نهاية رحلة مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى، اليوم السبت، إلى القاهرة قادمة من الإمارات بعد خوض مباراة كأس السوبر المحلى مساء أمس، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى أمام بيراميدز بصفته وصيف كأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدوري في النسخة الأخيرة.

ومن المنتظر أن تقلع طائرة بعثة الأهلي فى الخامسة صباح اليوم، السبت، لتصل مطار القاهرة فى التاسعة صباحاً.

وطالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طي" صفحة مباراة السوبر والتفكير فى مباراة حرس الحدود بالدوري المقرر لها الثلاثاء المقبل، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت فى الإمارات شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل المباريات المقبلة التي ستكون أكثر ندية وإثارة وعلى رأسها مباراة الترجى التونسى بدوري أبطال أفريقيا.