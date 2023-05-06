شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: حصدنا السوبر بعد التجهيز الجيد.. وهدفنا القادم دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق توج بلقب السوبر المصري بعد التحضير الجيد لمباراة بيراميدز من الجهاز الفني واللاعبين والحضور الجماهيري القوي في مدرجات استاد محمد بن زايد بالإمارات.
وأضاف قمصان: «جماهير الأهلي دائمًا ما تكون مساندة للفريق في أي مكان يتواجد به، وقدر الأهلي اللعب على كل البطولات التي يشارك بها، وجميع اللاعبين يقدرون هذا الأمر جيدًا ويعلمون كم التحديات التي تواجههم ودائمًا ما يكونون عن حسن الظن بهم».
وواصل المدرب العام حديثه: «البداية جيدة خلال الموسم الحالي، حيث توج الفريق ببطولة كأس مصر عن الموسم الماضي ثم كأس السوبر المصري، وأمامنا تحديات جديدة ورغبة قوية في استكمال مشوارنا القوي للتتويج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري».
وأشار قمصان إلى أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، طالب اللاعبين بالاحتفال بعد التتويج بلقب كأس السوبر، ثم التركيز في دوري أبطال أفريقيا والذي يعد التحدي القادم للفريق.
واختتم سامي قمصان تصريحاته بتأكيد أن أي بطولة يشارك بها الأهلي تعتبر التحدي بالنسبة إلى الجهاز الفني واللاعبين، وأن الجميع يعلم تمامًا أن جماهير النادي دائمًا ما تكون متعطشة للفوز بكل البطولات، وأنهم يسعون بكل قوة لإسعادهم.
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