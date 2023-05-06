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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الجمعة 5-5-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها حصد فريق الكرة بالنادي الاهلى بطولة السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعدما فاز على بيراميدز بهدف نظيف.

الأهلي بطل السوبر للمرة الـ13 بعد الفوز على بيراميدز

حصد فريق الكرة بالنادي الاهلى بطولة السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعدما فاز على بيراميدز بهدف نظيف سجله على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية.

نجح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في حصد البطولة الثالثة له مع المارد الأحمر منذ توليه تدريب الفريق في سبتمبر الماضي. المنتخب الأولمبى فى مجموعة مالى والجابون والنيجر بأمم أفريقيا أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الثانية مع منتخبات مالي والجابون والنيجر.

وجه وليد الكارتي، لاعب فريق بيراميدز، رسالة شكر لزملائه بالفريق السماوي، على مجهودهم في مواجهة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

حرص لاعبو الأهلي على تنظيم ممر شرفي لفريق بيراميدز أثناء حصولهم على ميدالية المركز الثاني، بعد فوز الفريق الأحمر ببطولة السوبر بهدف على معلول من ركلة جزاء.

زد يفوز على العبور ويواصل صدارة مجموعة القاهرة بالقسم الثانى

حقق فريق زد فوزا مهما على فريق العبور بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من دوري القسم الثاني لكرة القدم.

عبر محمد الشناوي، لاعب الأهلي، عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب السوبر المصري عقب الفوز على بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد.

تعاقد نادي الزمالك مع أبوالفتوح أحمد "حماصة"، لاعب فريق البنك الأهلي لكرة اليد، على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية، والمقرر إقامتهما خلال الفترة من 6 إلى 19 مايو الجارى فى مصر. ووقع اللاعب العقود فى حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

خسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مواجهة بترو دي لواندا الأنجولي فى تصفيات دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة THE BALKLK، بنتيجة 91-90.

حرص وائل رياض "شيتوس"، مدرب منتخب مصر الأولمبى، على حضور مباراة السكة الحديد والنصر فى دور القسم الثانى، ضمن خطة الجهاز الفنى لمتابعة جميع المباريات واللاعبين مواليد 2001، لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب الأولمبى.

أسفر الاجتماع الفنى لبطولة السوبر الأفريقى لكرة اليد المقرر انطلاقها غدا، وينظمها النادى الأهلى، عن مواجهة الزمالك أمام شبيبة كينشاسا الكونغولي فى السابعة مساء غد السبت فى نصف نهائى المنافسة.