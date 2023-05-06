كولر: أتمنى التتويج بكل الألقاب وأتخطى مباراة تلو الأخرى وخطوة بخطوة

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القاهرة - سامية سيد - أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ببطولة كأس السوبر المصري، للعام الثاني على التوالي تحت قيادته للفريق.
وعن تفضيله لبطولة السوبر المصري بعدما حصدها موسمين متتاليين قال السويسري: أحب كل البطولات وأتمنى التتويج بكل البطولات، وكل البطولات التي حصدتها بعد السوبر أحبها مثل أولادي.
وأضاف مارسيل كولر: "فلسفتي دائماً أنني لا أنظر في أي بطولة ألعبها على اللقب، ولكن أتخطى مباراة تلو الأخرى وخطوة بخطوة".
توّج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية.
وأدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم ساحة: محمود البنا ومساعد أول: أحمد توفيق طلب ومساعد ثان: هاني عبد الفتاح و حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي" وحكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي" وحكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة السوبر المصري
وضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.تشكيل بيراميدز الرسمي لمباراة السوبر المصري
أما تشكيل بيراميدز فضم كلاً من: أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي ومحمد الشيبي ووليد الكرتي ورمضان صبحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفخري لاكاي.
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