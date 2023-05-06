شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة ناصر منسى فى مباراة بروكسى بسبب "مزق العضلة الضامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب ناصر منسى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من الغياب عن صفوف الأبيض أمام بروكسى في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة.

وحدد الجهاز الطبي للزمالك أسبوعين كفترة مبدئية يغيب فيها ناصر منسى عن صفوف الفريق الأبيض بعد تعرضه لإصابة مزق العضلة الضامة يوم الأربعاء الماضى بالتالى باتت فرص لحاق اللاعب بمباراة الكأس المقبلة صعبة للغاية.

في سياق مختلف يسابق أحمد فتوح وعمرو السيسى ومصطفى شلبي، ثلاثى الفريق الأول بنادى الزمالك، الزمن من أجل العودة إلى تدريبات الأبيض سريعا بعد الإصابات المختلفة التى لحقت بهم ومنعتهم من المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

كما يغيب عمرو السيسى عن صفوف الزمالك فى الفترة الحالية بسبب معاناته من الإصابة فى الركبة، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعب وكذلك جميع المصابين استعدادًا للمرحلة المقبلة، حتى يكون الفريق كامل العدد.

بينما يعانى أحمد فتوح من كدمة فى الظهر أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الأخيرة، فضلاً عن إصابة مصطفى شلبى في العضلة الضامة في لقاء المقاولون العرب في الجولة السادسة والعشرين، وبالتالي غيابه عن اللقاء الماضى أمام سيراميكا.