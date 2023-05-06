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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك يوم الجمعة 5-5-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تحفظ الكولومبى أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على التقرير الذى سلمه البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى السابق إلى مسئولى النادى الأبيض، واستقر على فتح صفحة جديدة مع اللاعبين

شكوك حول مشاركة ناصر منسى فى مباراة بروكسى بسبب "مزق العضلة الضامة"

يقترب ناصر منسى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من الغياب عن صفوف الأبيض أمام بروكسى في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة.

تعاقد نادي الزمالك مع أبوالفتوح أحمد "حماصة"، لاعب فريق البنك الأهلي لكرة اليد، على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية، والمقرر إقامتهما خلال الفترة من 6 إلى 19 مايو الجارى فى مصر. ووقع اللاعب العقود فى حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

يسابق أحمد فتوح وعمرو السيسى ومصطفى شلبي، ثلاثى الفريق الأول بنادى الزمالك، الزمن من أجل العودة إلى تدريبات الأبيض سريعاً بعد الإصابات المختلفة التى لحقت بهم ومنعتهم من المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

أسفر الاجتماع الفنى لبطولة السوبر الأفريقى لكرة اليد المقرر انطلاقها غدا، وينظمها النادى الأهلى، عن مواجهة الزمالك أمام شبيبة كينشاسا الكونغولي فى السابعة مساء غد السبت فى نصف نهائى المنافسة.

تعاقد نادي الزمالك مع محمد مجدي لاعب فريق سموحة لكرة اليد على سبيل الإعارة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، خلال بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية، والمقررة إقامتهما خلال الفترة من 6 إلى 19 مايو الجارى فى القاهرة.

يطمئن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك، على حالة اللاعبين المصابين داخل القلعة البيضاء من خلال طلب تقرير مفصل عنهم من الجهاز الطبي على أمل الاستعانة بهم فى مباريات الفريق المقبلة بالدورى الممتاز وكأس مصر بنسخته الجديدة.

تحفظ الكولومبى أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على التقرير الذى سلمه البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى السابق إلى مسئولى النادى الأبيض، واستقر على فتح صفحة جديدة مع اللاعبين، وإعادة تقييمهم مرة أخرى قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن الراحلين نهاية الموسم.

منح مسئولو الزمالك خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض،الحرية كاملة لتحديد مصير محمود علاء لاعب الفريق المعار إلى صفوف الاتحاد السكندرى،ويوسف أوباما المحترف في الحزم السعودى، من العودة إلى القلعة البيضاء نهاية الموسم أو تجديد إعارتهما مرة أخرى حسبما تقرر اللجنة الفنية بالنادى.

ينوى أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك استفادة الأبيض من بطولة كأس مصر التي تنطلق منافساته في دور الـ32 بمواجهة فريق بروكسي يوم الخميس المقبل، عن طريق تحهيز اللاعبين البدلاء والشباب الذين لم تتسن لهم الفرصة في المشاركة بالمواجهات الماضية لضيق الوقت وضغط المباريات.