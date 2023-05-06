شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الجزيرة يفزن على سبورتنج 71/75.. ويواجهن الأهلى فى نهائى دورى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيدات الجزيرة في التأهل إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة سيدات، ليواجهن سيدات الأهلي في النهائي، حيث تقام مباريات المربع الذهبي بنظام BEST OF 3 أي أن الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

وتفوقت سيدات الجزيرة على سبورتنج في المباراة الفاصلة من نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة، بنتيجة 75-71 ليتأهلن للمباراة النهائية.

وحسمت سيدات الأهلي بطاقة التأهل الأولى بالتفوق على سموحة بنتيجة مباراتين دون رد في أولى مباريات نصف النهائي.