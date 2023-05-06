شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الجزيرة يفزن على سبورتنج 71/75.. ويواجهن الأهلى فى نهائى دورى السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيدات الجزيرة في التأهل إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة سيدات، ليواجهن سيدات الأهلي في النهائي، حيث تقام مباريات المربع الذهبي بنظام BEST OF 3 أي أن الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.
وتفوقت سيدات الجزيرة على سبورتنج في المباراة الفاصلة من نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة، بنتيجة 75-71 ليتأهلن للمباراة النهائية.
وحسمت سيدات الأهلي بطاقة التأهل الأولى بالتفوق على سموحة بنتيجة مباراتين دون رد في أولى مباريات نصف النهائي.
وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الكابتن أحمد كامل، مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر سيدات لموسم 2022-2023، والذي سيجمع بين الأهلي والجزيرة.
وتقرر أن تقام المباريات على صالة الشباب والرياضة (زويل) بـ6 أكتوبر، خلال الأيام المقبلة:
المباراة الأولى - يوم الأربعاء 10 مايو - الأهلي × الجزيرة الساعة 6:00 مساء
المباراة الثانية - يوم الجمعة 12 مايو - الأهلي × الجزيرة الساعة 6:30 مساء
المباراة الثالثة - يوم الأحد 14 مايو - الجزيرة × الأهلي الساعة 6:30 مساء
المباراة الرابعة (في حال اللجوء لها) - يوم الثلاثاء 16 مايو - الجزيرة × الأهلي الساعة 6:30 مساء
المباراة الخامسة (في حال اللجوء لها) - يوم الخميس 18 مايو - الأهلي × الجزيرة الساعة 6:30 مساء
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز