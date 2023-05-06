شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى: أنا بخير وأتمنى حصد جميع البطولات مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمود متولى، مدافع فريق الأهلى، عن سعادته عقب الفوز على بيراميدز والتتويج ببطولة كأس السوبر المحلى.

وأضاف محمود متولى خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "أنا بخير الحمدلله وأتمنى حصد جميع البطولات مع الاهلى هذا الموسم واسعاد الجمهور الأحمر" .

وكان محمود متولي، لاعب الأهلي، قد دخل فى حالة إغماء بعد نهاية مباراة فريقه ضد بيراميدز والتى جمعتهما اليوم الجمعة على استاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبى الإماراتية فى مباراة السوبر المصري، وانتهت بفوز الأهلى والتتويج بلقب السوبر، قبل أن يتدخل الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى لعلاجه.

وحرص لاعبو الأهلى على وضع متولى على سيارة الملعب المخصصة بنقل اللاعبين المصابين للاحتفال معه بلقب السوبر، وقاد أحمد قندوسى السيارة.

توّج فريق الأهلى بلقب السوبر المصرى بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافى الأول خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبى الإماراتية.