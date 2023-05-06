رسميا.. كاف يمنع جمهور الترجي التونسي من الحضور أمام الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معاقبة نادي الترجي التونسي باللعب بدون جماهيره على ملعبه في 4 مباريات بالبطولات الإفريقية، وذلك بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام شبيبة القبائل الجزائري.

وشهدت مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، أحداث شغب من قبل جماهير فريق باب سويقة بمدرجات ملعب رادس، مما ترتب عليه تأخر انطلاق الشوط الثاني لأكثر من 40 دقيقة.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي على «فيسبوك»، عن العقوبات الصادرة من كاف بسبب أحداث مباراة شبيبة القبائل، قائلا: «عقوبة اللعب بدون الحضور الجماهير لـ 4 مباريات قادمة، والتي يكون فيها الترجي الرياضي التونسي، و ذلك بسبب الاشتباكات التي اندلعت في اللقاء الذي جمعه بـ شبيبة القبائل الجزائري».

وأضاف البيان: «كما سيتم معاقبة الترجي بغرامة مالية قدرها 300 ألف دولار أمريكي».

وأوضح البيان: «أن عقوبة اللعب بدون جماهير سيتم تنفيذها في مباراتين فقط، وإذا حدث أي تجاوز تأديبي آخر من الجماهير في 12 شهرًا القادمين، سيتم تنفيذ العقوبة كاملة في النسخة القادمة من البطولات الإفريقية».

وفي سياق متصل، سيواجه فريق الترجي التونسي نظيره الأهلي، يوم 12 مايو القادم على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال.