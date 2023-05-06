ديانج يكشف حقيقة طلبه الرحيل عن الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة طلبه الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

وأكد ديانج خلال تصريحاته تليفزيونية أن هناك أيادي ترغب في إفساد العلاقة بينه وبين النادي الأهلي موضحا "هذه المرة سأفتح قلبي وأتحدث علنًا، دائمًا في كل ميركاتو هناك أيادي خفية تفتعل هذه الأخبار لإحداث بلبلة".

وأوضح نجم وسط الأهلي "ربما لخلق بعض المشاكل بيني وبين إدارة النادي، هذا مجرد كلام على مواقع التواصل، وأنا لم أفكر قط في الرحيل، أنا أهلاوي وأحب النادي الأهلي وهذا رابع موسم لي، وأركز في عملي كلاعب محترف".

وعن حقيقة امتلاكه عروض احتراف من

أندية خارجية، رد أليو ديانج "لم يتصل بي أحد، ربما توجد بعض الاتصالات مع الإدارة، لكني لا أدري شيئًا".

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة كأس السوبر المصري بعد فوزه على بيراميدز بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعتْ بينهما على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

يمتلك الأهلي الرقم القياسي من حيث التتويج ببطولة كأس السوبر المصري برصيد 13 مرة بينما يأتي الزمالك في المرتبة الثانية بواقع أربعة ألقاب.