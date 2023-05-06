موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقياعلى أرضية الملعب الأولمبي حمادي العقربي في تونس.

كولر: نستحق التتويج.. وجماهير الأهلي لا تتوقف عن المطالبة بالفوز

وكان الأهلي قد تأهل لنصف النهائي بعد إقصاء الرجاء المغربي من دور ربع النهائي بعد الفوز ذهابا بهدفين دون رد والتعادل إيابا في المغرب سلبيا.

ويدخل الأهلي مباراته أمام الترجي بمعنويات عالية بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية استاد

محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي.

تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من مايو الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وستنقل شبكة بي إن سبورتس فعاليات أحداث المباراة عبر شاشاتها بشكل حصري لامتلاكها حقوق البث التليفزيوني للبطولة القارية.

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