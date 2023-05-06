سامي قمصان: اللقب الأفريقي ‏هدفنا القادم وهذا سر الفوز بالسوبر

ياسر رشاد - القاهرة - قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إن الفريق توج بلقب ‏السوبر المصري بعد التحضير الجيد لمباراة بيراميدز من الجهاز الفني واللاعبين والحضور ‏الجماهيري القوي في مدرجات استاد محمد بن زايد بالإمارات.‏

كولر: نستحق التتويج.. وجماهير الأهلي لا تتوقف عن المطالبة بالفوز

وأضاف قمصان: «جماهير الأهلي دائمًا ما تكون مساندة للفريق في أي مكان يتواجد به، وقدر ‏الأهلي اللعب على كل البطولات التي يشارك بها، وجميع اللاعبين يقدرون هذا الأمر جيدًا ‏ويعلمون كم التحديات التي تواجههم ودائمًا ما يكونون عن حسن الظن بهم».‏

وواصل المدرب العام حديثه: «البداية جيدة خلال الموسم الحالي، حيث توج الفريق ببطولة كأس ‏مصر عن الموسم الماضي ثم كأس السوبر المصري، وأمامنا تحديات جديدة ورغبة قوية في ‏استكمال مشوارنا القوي للتتويج

ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري». ‏

وأشار قمصان إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق طالب اللاعبين بالاحتفال اليوم بعد ‏التتويج بلقب كأس السوبر، ثم التركيز في دوري أبطال إفريقيا والذي يعد التحدي القادم ‏للفريق.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن أي بطولة يشارك بها الأهلي تعتبر التحدي ‏بالنسبة إلى الجهاز الفني واللاعبين، وأن الجميع يعلم تمامًا أن جماهير النادي دائمًا ما تكون ‏متعطشة للفوز بكل البطولات وأنهم يسعون بكل قوة لإسعادهم.‏

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