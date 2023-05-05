شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة بعد التتويج ببطولة كأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلي في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على حساب بيراميدز بهدف دون رد عن طريق علي معلول من ركلة جزاء، بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد محمد بن زايد، بالإمارات، حيث شارك الأهلي بصفته بطل كأس مصر، وبيراميدز كوصيف الدوري المصري، الذي شارك بدلاً من الزمالك الذي اعتذر عن المشاركة في المباراة.

يستعد الأهلي بذلك لخوض مباراته القادمة بمواجهة نظيره الترجي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساء، باستاد القاهرة الدولي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قد أعلن عن موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام الجمعة 12 مايو.

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي، فيما تأهل الترجي بعد تخطي شبيبة القبائل الجزائري.