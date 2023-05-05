شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحصد البطولة الثالثة مع الأهلى .. 2 سوبر محلى ولقب كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في حصد البطولة الثالثة له مع المارد الأحمر منذ توليه تدريب الفريق في سبتمبر الماضي.

وكانت أول ألقاب كولر مع الأهلي هي التتويج بلقب السوبر المصري النسخة الماضية بالفوز على الزمالك بثنائية سافيو وكريم فؤاد، قبل أن يهزم بيراميدز بهدفين لهدف قبل أسابيع في نهائي كأس مصر ثم فاز بالنسخة الجديدة من السوبر المصري الليلة بالفوز على بيراميدز.

توّج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم ساحة: محمود البنا ومساعد أول: أحمد توفيق طلب ومساعد ثان: هاني عبد الفتاح و حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي" وحكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي" وحكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة السوبر المصري

وضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

تشكيل بيراميدز الرسمي لمباراة السوبر المصري

أما تشكيل بيراميدز فضم كلاً من: أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي ومحمد الشيبي ووليد الكرتي ورمضان صبحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفخري لاكاي.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة : حكم ساحة: محمود البنا ومساعد أول: أحمد توفيق طلب ومساعد ثان: هاني عبد الفتاح و حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي" وحكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي" و حكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".