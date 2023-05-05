شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

وتسلم لاعبو الأهلي الميداليات الذهبية بعد التتويج باللقب، فيما قام محمد الشناوي بتسلم كأس السوبر رقم 13 في تاريخ النادي.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم ساحة: محمود البنا ومساعد أول: أحمد توفيق طلب ومساعد ثان: هاني عبد الفتاح و حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي" وحكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي" وحكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة السوبر المصري

وضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

تشكيل بيراميدز الرسمي لمباراة السوبر المصري

أما تشكيل بيراميدز فضم كلاً من: أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي ومحمد الشيبي ووليد الكرتي ورمضان صبحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفخري لاكاي.

الشوط الأول

بداية حماسية من الفريقين، وانطلق مروان عطية بهجمة ويتعرض للعرقلة من على جبر ليُشهر له محمود البنا حكم المباراة بطاقة صفراء، وسيطر الأهلي على مجريات المباراة عن طريق انطلاق بيرسي تاو ومعلول والقندوسي مع اعتماد بيراميدز على الهجمات المرتدة بقيادة رمضان صبحي ومصطفى فتحي.

تدريجياً نشط أداء فريق بيراميدز وبدأ يهاجم وسدد أحمد توفيق كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي لكنها ارتدت من يده ويفشل مصطفى فتحي في الإلحاق بها وتسجيلها وتدخل دفاع الأهلي وأنقذ الموقف.

وجدد بيراميدز هجومه على الأهلي عن طريق مصطفى فتحي وأنقذ محمد الشناوي فرصة استقبال الهدف الأول للفريق السماوي، وكاد مروان عطية يُحرز هدف بالخطأ في مرمى فريقه بعدما ارتطمت كرة في قدمه لكن الشناوي حوّلها إلى ضربة ركنية بأطراف أصابعه.

عاد الأهلي لشن هجمات لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون زيارة شباك أحمد الشناوي وسدد على معلول ضربة حرة مباشرة بشكل رائع لكن حارس بيراميدز يتصدى للكرة.

ونال محمد شريف بطاقة صفراء للخشونة مع وليد الكرتي، وأنقذ الشناوي كرة خطرة قبل أن تصل إلى لاكاي بعدها انحصر اللعب وسط الملعب إلى أن إنتهى الشوط الأول بالتعادل السبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين بُغية إحراء هدف التقدم ،وأنطلق أحمد عبد القادر بهجمة خطرة من ناحية اليسار وراوغ دفاع بيراميدز ومرر كرة رائعة إلى أحمد القندوسي الذي سددها بعيداً عن الشباك، وعاد بيراميدز لشن أكثر من هجمة مرة أخرى .

وشارك بلاتي توريه بدلاً من إبراهيم عادل في بيراميدز، كما شارك حسين الشحات وخالد عبد الفتاح بدلاً من أحمد عب القادر ومحمد هاني في الأهلي.

وأنقذ محمد الشناوي فرصة هدف مؤكد لبيراميدز بعدما لعب وليد الكرتي كرة خطرة أنقذها الشناوي بأطراف أصابعه ، وسدد مروان عطية كرة بعيدة عن الشباك قبل أن يشارك أفشة وكهربا بدلاً من القندوسي ومحمد شريف.

وشهدت الدقائق الأخيرة هجمات متبادلة من الفريقين وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدف للأهلي، وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ليتم اللجوء لوقت إضافي من 30 دقيقة.

الشوط الإضافي الأول

وبدأ الشوط الإضافي الثالث بتغيير ثنائي في بيراميدز بنزول إسلام عيسى وكريم حافظ بدلاً من مصطفى فتحي ومحمد حمدي، وشهدت الدقيقة الثالثة من هذا الشوط احتساب ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة كهربا على يد أحمد سامي وسدد على معلول الكرة هدفاً في الدقيقة 93.

بعد الهدف سقط حمدي فتحي على الأرض وحدث اشتباك بين لاعبي الفريقين ليتدخل الحكم ويُشهر بطاقة صفراء لثنائي بيراميدز محمد الشيبي وبلاتي توريه كما نال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة.

ضغط بيراميدز بقوة وأهدر فخر الدين ببن يوسف فرصة تسجيل هدف التعادل لبيراميدز بعدما تصدى الشناوي للكرة بشكل جيد، وشارك طاهر محمد طاهر بدلاً من بيرسي تاو، وتعرض حسين الشحات للعرقلة في منطقة جزاء بيراميدز لكن محمود البنا رفض احتساب الكرة ضربة جزاء للأهلي، ويتواصل الأداء إلى أن ينتهي هذا الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الإضافي الثاني

وشارك ديانج بدلاً من حمدي فتحي في الأهلي، فيما شارك دودو الجباس بدلاً من أحمد سامي في بيراميدز، تواصل هجوم الأهلي وأهدر كهربا أكثر من فرصة للأهلي، ونال طاهر محمد طاهر وفخر الدين بن يوسف بطاقتين صفراوين للخشونة.

وأنقذ محمد الشناوي فرصة هدف مُحققة لفريق بيراميدز من فخر الدين بن يوسف، وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف للأهلي في الدقيقة الأخيرة تصدى لها أحمد الشناوي وينتهي بعدها اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف وحسم لقب السوبر المصري.