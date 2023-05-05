شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى من لاعبى الأهلى لبيراميدز خلال التتويج بالميدالية الفضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص لاعبو الأهلي على تنظيم ممر شرفي لفريق بيراميدز أثناء حصولهم على ميدالية المركز الثاني، بعد فوز الفريق الأحمر ببطولة السوبر بهدف على معلول من ركلة جزاء.

وتُوّج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم ساحة: محمود البنا ومساعد أول: أحمد توفيق طلب ومساعد ثان: هاني عبد الفتاح و حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي" وحكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي" وحكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".

وضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

أما تشكيل بيراميدز فضم كلاً من: أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي ومحمد الشيبي ووليد الكرتي ورمضان صبحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفخري لاكاي.