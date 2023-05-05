شكرا لقرائتكم خبر عن متولى يتعرض لحالة إغماء بعد التتويج بالسوبر وزملاؤه يحتفلون معه بسيارة الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمود متولي، لاعب الأهلي، في حالة إغماء بعد نهاية مباراة فريقه ضد بيراميدز والتي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية في مباراة السوبر المصري، وانتهت بفوز الأهلي والتتويج بلقب السوبر، قبل أن يتدخل الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي لعلاجه.

وحرص لاعبو الأهلي على وضع متولي على سيارة الملعب المخصصة بنقل اللاعبين المصابين للاحتفال معه بلقب السوبر، وقاد أحمد قندوسي السيارة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمىـ ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي في الوسط وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وحسين الشحات وأليو ديانح وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري وأحمد نبيل.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي في الدفاع، وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي في الوسط، وفخري لاكاي في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

وتغادر بعثة الأهلي العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد عدة ساعات من خوض مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز والتي تقام مساء اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن تقلع طائرة بعثة الأهلي في الخامسة صباح غدٍ السبت لتصل مطار القاهرة في التاسعة من صباح نفس اليوم.