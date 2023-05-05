شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وبيراميدز يلجآن للوقت الإضافى بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ فريقا الأهلي وبيراميدز إلى وقت إضافي من 30 دقيقة بعد انتهاء المباراة المقامة بينهما حالياً فى بطولة السوبر المصري باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية بالتعادل السلبي.

ويُدير المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم ساحة: محمود البنا ومساعد أول: أحمد توفيق طلب ومساعد ثان: هاني عبد الفتاح و حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي" وحكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي" وحكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة السوبر المصري

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وحسين الشحات وأليو ديانح وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري وأحمد نبيل.

تشكيل بيراميدز الرسمي لمباراة السوبر المصري

أما تشكيل بيراميدز فيضم كلاً من: أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي ومحمد الشيبي ووليد الكرتي ورمضان صبحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

وحصد الاهلى اللقب 12 مرة من قبل أعوام 2003 و2008 و2014 و2015 و2018 و 2022 على حساب الزمالك و2005 و2006 و2012 على حساب إنبي و2007 على حساب الإسماعيلي و2010 على حساب حرس الحدود و2017 على حساب المصري البورسعيدي، أما بيراميدز فلم يسبق له التتويج بهذه البطولة.

الشوط الأول

بداية حماسية من الفريقين، وانطلق مروان عطية بهجمة ويتعرض للعرقلة من على جبر ليُشهر له محمود البنا حكم المباراة بطاقة صفراء ، وسيطر الأهلي على مجريات المباراة عن طريق إنطلاق بيرسي تاو ومعلول والقندوسي مع إعتماد بيراميدز على الهجمات المرتدة بقيادة رمضان صبحي ومصطفى فتحي.

تدريجياً نشط أداء فريق بيراميدز وبدأ يهاجم وسدد أحمد توفيق كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي لكنها إرتدت من يده ويفشل مصطفى فتحي في الإلحاق بها وتسجيلها وتدخل دفاع الأهلي وأنقذ الموقف.

وجدد بيراميدز هجومه على الأهلي عن طريق مصطفى فتحي وأنقذ محمد الشناوي فرصة استقبال الهدف الأول للفريق السماوي، وكاد مروان عطية يُحرز هدف بالخطأ في مرمى فريقه بعدما أرتطمت كرة في قدمه لكن الشناوي يحوّلها إلى ضربة ركنية بأطراف أصابعه.

عاد الأهلي لشن هجمات لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون زيارة شباك أحمد الشناوي وسدد على معلول ضربة حرة مباشرة بشكل رائع لكن حارس بيراميدز يتصدى للكرة.

ونال محمد شريف بطاقة صفراء للخشونة مع وليد الكرتي ، وأنقذ الشناوي كرة خطرة قبل أن تصل إلى لاكاي بعدها انحصر اللعب وسط الملعب إلى أن إنتهى الشوط الأول بالتعادل السبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين بُغية إحراء هدف التقدم ،وأنطلق أحمد عبد القادر بهجمة خطرة من ناحية اليسار وراوغ دفاع بيراميدز ومرر كرة رائعة إلى أحمد القندوسي الذي سددها بعيداً عن الشباك ، وعاد بيراميدز لشن أكثر من هجمة مرة أخرى .

وشارك بلاتي توريه بدلاً من إبراهيم عادل في بيراميدز ، كما شارك حسين الشحات وخالد عبد الفتاح بدلاً من أحمد عب القادر ومحمد هاني في الأهلي.

وأنقذ محمد الشناوي فرصة هدف مؤكد لبيراميدز بعدما لعب وليد الكرتي كرة خطرة أنقذها الشناوي بأطراف أصابعه ، وسدد مروان عطية كرة بعيدة عن الشباك قبل أن يشارك أفشة وكهربا بدلاً من القندوسي ومحمد شريف.

وشهدت الدقائق الأخيرة هجمات متبادلة من الفريقين وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدف للأهلي ، وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ليتم اللجوء لوقت إضافي من 30 دقيقة.