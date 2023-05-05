السوبر المصري.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول عن طريق على معلول

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز على معلول هدف التقدم للنادى الاهلى عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 92 من الشوط الاضافي الاول ليعلن تقدم الاحمر على نظيره بيراميدز ببطولة كأس السوبر المصري

أقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

ويدير مباارة السوبر المصري بين الاهلى و بيراميدز اليوم طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا ويُعاونه، الحكمان المساعدان المصريان هانى عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتى.

