مشادة بين لاعبي الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - اندلعت مشادة بين لاعبي الأهلي وبيراميدز بعد رفض محمد الشيبي لاعب بيراميدز في إخراج الكرة خارج الملعب لعلاج محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي في مباراة السوبر المصري.

تشكيل الأهلى | حراسة المرمى: محمد الشناوي - خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول - خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر - خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل بيراميدز | حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي خط الهجوم:

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ويشارك الأهلى فى السوبر المصري بصفته المتوج ببطولة كأس مصر، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة بسبب تجميد عقوبة محمود كهربا.

وأدار مباراة السوبر المصري بين الاهلى و بيراميدز طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا ويُعاونه، الحكمان المساعدان المصريان هانى عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتى.