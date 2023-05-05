الأهلي وبيراميدز.. معلول يسجل هدف التقدم

ياسر رشاد - القاهرة - سجل علي معلول هدف الأهلي الأول من ركلة جزاء أمام بيراميدز في الشوط الإضافي الأول من عمر المواجهة المقامة بينهما على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية ضمن نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

تشكيل الأهلى | حراسة المرمى: محمد الشناوي - خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول - خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر - خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل بيراميدز | حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي خط الهجوم: فخري

لاكاي

ويشارك الأهلى فى السوبر المصري بصفته المتوج ببطولة كأس مصر، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة بسبب تجميد عقوبة محمود كهربا.

وأدار مباراة السوبر المصري بين الاهلى و بيراميدز طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا ويُعاونه، الحكمان المساعدان المصريان هانى عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتى.

لمزيد من الاخبار اضغط هنا