جاريدو يرحل عن تدريب الوداد المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - رحل المدرب الإسباني كارلوس جاريدو، عن الجهاز الفني لنادي الوداد البيضاوي المغربي بعد شهرين فقط من استلامه المهام الفنية.

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وترك جاريدو رسالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكرا للجميع. الجمهور واللاعبين وطاقم النادي والرئيس ولقد كانت فترة رائعة تمكنت فيها من العيش مع هذا الفريق الرائع وأحترم قرار الرئيس وأتمنى حظا سعيدا للمستقبل".

وتشير التقارير الصحفية إلى أن إدارة الوداد المغربي تبحث عن بديل أجنبي لخلافة جاريدو قبل انطلاق المعترك الأفريقي ومواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الوداد المغربي قد تخطى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بصعوبة

بالغة بركلات المعاناة الترجيحية على حساب سيمبا التنزاني بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدف والفوز في العودة بنفس النتيجة.

وتعادل الوداد يوم الأربعاء الماضي مع الجيش الملكي بهدف لمثله في الدوري المغربي وسيواجه شباب المحمدية غدا في إطار نفس المسابقة.

ويستضيف الوداد المغربي نظيره صن داونز يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على أن تجدد المواجهة بينهما في الاسبوع التالي بجنوب أفريقيا بمباراة العودة.