شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوجه لملعب محمد بن زايد استعدادا لمباراة الأهلى فى السوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادى بيراميدز مقر إقامتها فى مدينة أبوظبي العاصمة الإماراتية فى طريقها إلى ملعب مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

ويلتقي بيراميدز، وصيف الدوري الممتاز، مع الأهلي بطل كأس مصر مساء اليوم باستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي فى بطولة كأس السوبر المصري.

من جهته عقد جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق قبيل التحرك لشرح خطة وطريقة اللعب التي سينفذها الفريق في مواجهة الأهلي.

وحرص ممدوح عيد الرئيس التنفيذي ورئيس البعثة على أن يكون فى وداع اللاعبين بفندق الإقامة قبيل تحركهم للشد من أزرهم، ومطالبتهم ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز وحصد لقب السوبر.