شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور بيراميدز يدعم الفريق قبل مواجهة الأهلى فى السوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من مشجعى نادي بيراميدز فى الإمارات على التواجد فى مقر فندق إقامة البعثة بأبوظبي لدعم اللاعبين والفريق قبيل التوجه إلى ملعب استاد محمد بن زايد لخوض لقاء السوبر المصري.

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري الممتاز مع الأهلي بطل كأس مصر مساء اليوم باستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، لخوض مواجهة مهمة أمام بيراميدز فى كأس السوبر المصري. ولا يغيب عن قائمة بيراميدز التى سافرت إلى الإمارات لمواجهة الأهلى سوى الثلاثي "عبد الله السعيد، وأسامة جلال بسبب الإصابة، وشريف إكرامي" بسبب الإيقاف. ويدخل الفريقان مباراة الليلة بظروف مختلفة، وإن كانت الدوافع واحدة، فالأهلي مُنتعش بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الرجاء المغربي، حيث فاز في القاهرة بثنائية نظيفة وتعادل في المغرب سلبياً ليضرب المارد الأحمر موعداً مع الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة ، أما بيراميدز فيُعاني أفريقياً بعدما ودّع بطولة الكونفيدرالية على يد مارومو جالانتس الجنوب أفريقي حيث خسر 0-1، في إياب ربع النهائي بعد التعادل في القاهرة في جولة الذهاب بنتيجة 1-1. ورغم هذه الأجواء المختلفة إلا أن الدافع الأساسي أمام الفريقين هو التتويج ، فالمارد الأحمر يُمنى النفس بحصد البطولة الثالثة له مع مدربه السويسري مارسيل كولر، بعدما حصد السوبر المصري النسخة الأخيرة على حساب الزمالك ثم كأس مصر على حساب بيراميدز ويحلم المارد الأحمر بحصد لقب السوبر للمرة الـ13 في تاريخه بعدما سبق وتوّج بـ12 بطولة، ولا يختلف الحال بالنسبة لفريق بيراميدز تحت قيادة مدربه البرتغالي باتشيكو الذي يتطلع لتحقيق أول بطولة في تاريخه.



عدد من جمهور بيراميدز (1)



عدد من جمهور بيراميدز (2)



عدد من جمهور بيراميدز (3)