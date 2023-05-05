شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة بيراميدز فى السوبر الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد محمد بن زايد في أبوظبي مباراة كأس السوبر المصرى بين الأهلي وبيراميدز، فى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة. ويُدير المباراة طاقم تحكيم مصرى بقيادة محمود البنا ويُعاونه الحكمان المساعدان المصريان هانى عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتى، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصرى والإماراتى لكرة القدم.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 38 مباراة، حقق الفوز فى 27 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 72 هدفاً وتلقت شباكهم 26، وخرج بشباك نظيفة فى 23 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر وكأس مصر.

الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا بكأس السوبر المصري، بواقع 12 لقبا من أصل 19، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني بـ4 ألقاب، يليه كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش بلقب واحد.

المارد الأحمر يُمنى النفس بحصد البطولة الثالثة له مع مدربه السويسري مارسيل كولر، بعدما حصد السوبر المصري النسخة الأخيرة على حساب الزمالك ثم كأس مصر على حساب بيراميدز، ويحلم المارد الأحمر بحصد لقب السوبر للمرة الـ13 في تاريخه بعدما سبق وتوّج بـ12 بطولة، ولا يختلف الحال بالنسبة لفريق بيراميدز تحت قيادة مدربه البرتغالي باتشيكو الذي يتطلع لتحقيق أول بطولة في تاريخه.



