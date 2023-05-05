شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه الاتحاد السكندرى 29 مايو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة إقامة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى يوم 29 مايو الجارى، بعد تأجيلها بسبب مشاركة بيراميدز فى بطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات أمام الأهلى.

وكان من المقرر أن يلتقى بيراميدز اليوم، الجمعة، نظيره الاتحاد السكندرى، قبل تأجيل المباراة لتقام يوم 29 مايو الجارى بسبب مشاركة بيراميدز فى مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى بدولة الامارات .

ولا يغيب عن قائمة بيراميدز التى سافرت إلى الإمارات لمواجهة الأهلى سوى الثلاثي "عبد الله السعيد، وأسامة جلال بسبب الإصابة، وشريف إكرامي" بسبب الإيقاف.

ويدخل الفريقان مباراة الليلة بظروف مختلفة، وإن كانت الدوافع واحدة، فالأهلي مُنتعش بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الرجاء المغربي، حيث فاز في القاهرة بثنائية نظيفة وتعادل في المغرب سلبياً ليضرب المارد الأحمر موعداً مع الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة ، أما بيراميدز فيُعاني أفريقياً بعدما ودّع بطولة الكونفيدرالية على يد مارومو جالانتس الجنوب أفريقي حيث خسر 0-1، في إياب ربع النهائي بعد التعادل في القاهرة في جولة الذهاب بنتيجة 1-1.