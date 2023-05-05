شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 5 مايو 2023 العديد من الأحداث الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

شاهد النسخة الجديدة لكأس السوبر المصرى قبل مباراة الأهلى وبيراميدز الليلة

كشفت شركة برزنتيشن عن النسخة الجديدة لكأس السوبر المصري قبل مباراة الأهلى وبيراميدز، التى تقام فى السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

تعرف على موعد عودة بعثة الأهلى إلى القاهرة بعد خوض مباراة السوبر

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، برئاسة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد عدة ساعات من خوض مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز والتي تقام مساء اليوم الجمعة.

غزل المحلة يحدد موعد اختبارات الناشئين بالمحافظات بداية من 25 مايو

اجتمع محمد جنيدى رئيس قطاع الناشئين بنادى غزل المحلة ووائل شكر رئيس شئون اللاعبين مع المدربين القدامى، وتم تحديد موعد بداية اختبارات الناشئين الخارجية فى المحافظات يوم 25 مايو الجارى، على أن يتم وضع جدول بمكان وتاريخ كل يوم بالمحافظات.

أوسوريو يتحفظ على تقرير فيريرا ويعيد تقييم لاعبى الزمالك

تحفظ الكولومبى أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على التقرير الذى سلمه البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى السابق إلى مسئولى النادى الأبيض، واستقر على فتح صفحة جديدة مع اللاعبين، وإعادة تقييمهم مرة أخرى قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن الراحلين نهاية الموسم.

مران خفيف للأهلي بفندق الإقامة استعداداً لمواجهة بيراميدز فى السوبر

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مرانا بدنياً خفيفاً فى فندق الإقامة ظهر اليوم، الجمعة، وفقا للبرنامج الذى حدده مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق؛ استعدادا لخوض مباراة السوبر أمام بيراميدز مساء اليوم.

9 مصريين يتأهلون للدور التمهيدى الثانى ببطولة العالم للاسكواش في شيكاغو

نجح 9 لاعبين مصريين، فى حجز مقاعدهم بالدور التمهيدى الثانى ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 11 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

حرس الحدود يطالب رابطة الأندية بتحديد مصير مباراته مع الأهلى

طالب مسئولو نادي حرس الحدود من رابطة الأندية تحديد مصير مباراتهم مع الأهلى المقرر لها الثلاثاء المقبل في الدوري، بعدما طالب الأهلى بتأجيل المواجهة لارتباطه بمباراة مصيرية مع الترجي في دوري الأبطال.

كشفت شركة برزنتيشن عن النسخة الجديدة لكأس السوبر المصري قبل مباراة الأهلى وبيراميدز، التى تقام فى السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.