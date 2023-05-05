شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز قبل مواجهة السوبر الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى وبيراميدز باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية على لقب كأس السوبر المحلى.

التقى الاهلى وبيراميدز فى 17 مباراة قبل لقاء الليلة، بواقع 13 مباراة فى الدوري و 4 مواجهات فى كأس مصر، فيما تعد مباراة اليوم هى اللقاء الأول بين الفريقين على لقب كأس السوبر.

وخلال الـ 17 مواجهة الماضية حقق الأهلى ثمانية انتصارات مقابل خمسة انتصارات لبيراميدز، وانتهت أربعة لقاءات بالتعادل، وسجل المارد الأحمر 22 هدفاً فى شباك الأهلى وتلقت شباكه 13 هدفا.

وحقق الأهلى فوزين على بيراميدز فى آخر مباراتين جمعتهما، حيث فاز بهدفين مقابل هدف فى نهائى كأس مصر ليتوج باللقب رقم 38 فى تاريخه، وحقق الفوز بثلاثية دون رد فى مباراة الفريقين بالدور الأول لدورى هذا الموسم.

عبدالله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من التسجيل بقميصى الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.



