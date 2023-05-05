شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى بسبب الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة حرس الحدود والأهلى، المقرر لها 9 مايو الجارى بمسابقة الدورى، بعدما حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" 12 مايو موعداً لمباراة الأهلى والترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح مسئولو رابطة الأندية أن قرار تأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود يأتى فى ظل إقامة مباراة الأحمر أمام الترجي التونسي، فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل بتونس.

وأوضح مسئولو رابطة الأندية أن تأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود جاء بناءً على المادة 109 من لائحة المسابقات، بعد تحديد يوم 12 مايو موعدا لمباراة الأهلى والترجى.

ويلتقى الأهلى مساء اليوم نظيره بيراميدز فى بطولة السوبر المصرى بالإمارات.