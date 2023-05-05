شكرا لقرائتكم خبر عن إخطار الإسماعيلي بتأجيل بطولة كأس مصر للسباحة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الإسماعيلي إخطاراً بتأجيل بطولة كأس مصر موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والتى كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من ٢٣ مايو الجارى حتى ٢٢ يونيو المقبل، فضلاً عن تأجيل بطولة كاس مصر الاساتذة إلى موعد آخر.

يأتي ذلك، نظرا لاستضافة مصر بطولة كأس العالم فى نسختها الجديدة.

وفى ذات السياق، واصل فريق السباحة القصيرة بالاسماعيلى تدريباته اليومية بحمام سباحة الواحة.

ويقود فريق السباحة جهاز فنى يضم كلا من:



المدير الفنى..أحمد العدوى

المدرب العام ..أحمد عبدالمنعم

مدرب..أحمد بدر

مدرب ..كريم على

مدرب ..محمد محسن

مدرب .. أحمد عبدالسلام

مدرب ..محمود ربيع.