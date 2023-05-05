شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل مباراة السوبر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد، فى إطار التحضير لهذه المواجهة التي تعد بطولة خاصة والفوز بها مهم قبل خوض مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي.

29.55 مليون يورو هى القيمة التسويقية للأهلى، مقابل 18.43 مليون يورو هى القيمة التسويقية لبيراميدز.

ويشارك الأهلى فى السوبر بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

وهذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على ملعب محمد بن زايد ال نهيان بالامارات وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح على حساب الاهلى.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



