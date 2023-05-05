شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة والأهلي وبيراميدز على وجه الخصوص انطلاق بطولة السوبر المصري الليلة بين الأهلي وبيراميدز فى الإمارات، وهى المباراة التى تحظى باهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة فى مصر وخارجها، ونطرح فى السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بالمباراة وإلى التفاصيل:س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وبيراميدز؟
ج: يلتقى الاهلى وبيراميدز فى نهائي كأس السوبر المصري، فى السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، على ملعب محمد بن زايد آل نهيان بالإمارات.س: ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري؟
ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، كما تنقلها قنوات أبو ظبي الرياضية.س: ماذا عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز؟
ج: جاء طاقم الحكام كما يلي:
- حكم ساحة: محمود البنا.
- مساعد أول: أحمد توفيق طلب.
- مساعد ثان: هاني عبد الفتاح.
- حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي".
- حكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي".
- حكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".
س: ماذا عن مسيرة تتويج الفريقين بالسوبر قبل لقاء الليلة؟
ج: الأهلي حصد اللقب 12 مرة من قبل أعوام 2003 و2008 و2014 و2015 و2018 و 2022 على حساب الزمالك و2005 و2006 و2012 على حساب إنبي و2007 على حساب الإسماعيلي و2010 على حساب حرس الحدود و2017 على حساب المصري البورسعيدي، أما بيراميدز فلم يسبق له التتويج بهذه البطولة.س: وماذا يحدث حال انتهاء مباراة الليلة بالتعادل؟
ج: تقرر أنه فى حال انتهاء الشوطين بنتيجة التعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء مباشرة إلى وقت إضافى على شوطين، مدة كل شوط 15 دقيقة، وحال انتهاء الوقت الإضافى بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.
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