كهربا يقود لاعبي الأهلي في جلسة التصوير الأخيره قبل مواجهة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - قام لاعبوا الأهلي بجلسة تصوير اليوم الجمعة بالإمارات قبل مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز.

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وقاد كهربا لاعبوا الأهلي في جلسة التصوير التي أجراها الفريق بفندق الإقامة وذلك عقب الجلسة الفنية التي أجراها كولر معهم.

يستعد محمود عبد المنعم كهربا لقيادة هجوم الأهلي في مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام بيراميدز المقرر إقامتها مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب محمد

بن زايد بدولة الإمارات.

. موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في السوبر المصري:-

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي و بيراميدز في السوبر المصري اليوم الجمعة، في تمام السابعة و النصف مساء بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة، و الثامنة و النصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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