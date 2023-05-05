تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمواجهة أوراوا بنهائي كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الهلال السعودي لمباراة مصيرية غداً السبت، والتي تجمعه بأوراوا اليباني، في نهائي دورى أبطال آسيا.

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تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمواجهة أورارا الياباني:-

في حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

في خط الدفاع.. سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي البليهي، محمد البريك

وفي خط الوسط.. محمد كنو، عبدالله عطيف، مصعب الجوير

وفي الهجوم.. أوديون إيجالو، ميشيل ديلجادو، أندريه كاريلو

وتأهل الزعيم للنهائي بعد اكتساح نظيره فريق الدحيل القطري بسباعية نظيفة "، فيما صعد فريق أوراوا ريد دياموندز إلى المباراة النهائية بعدما تخطي نظيره تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي

بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 1 بعد انتهاء الوقت الاصلى بينهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة الهلال وأوراوا ريد الياباني:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال وأوراوا ريد الياباني في تمام الساعة الثانية عشرًا ظهرًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة، فيما ستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت أبو ظبي.

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