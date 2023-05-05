رابطة الأندية تؤجل مباراة حرس الحدود والأهلي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية للمحترفين قراراها اليوم الجمعة، بتأجيل مباراة حرس الحدود والأهلي المرجلة من الجولة 16 من بطولة الدورى المصري.

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وأكدت رابطة الأندية في قرارها تأجيل مباراة حرس الحدود والأهلي المؤجلة من الأسبوع ١٦ والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء ٩-٥-٢٠٢٣ على ستاد الكلية الحربية.

وعلى صعيد آخر يلتقي الأهلي نظيره بيراميدز مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب محمد بن زايد آل نهيان

في دولة الإمارات العربية الشقيقة، في لقاء السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري:-

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري اليوم الجمعة، في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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