خطر الإقالة.. هل يكتب الأهلي نهاية رحلة جايمي باتشيكو مع بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد البرتغالي جايمي باتشيكو لمواجهة حاسمة عندما يخوض بيراميدز مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي، مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

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باتشيكو يسعى لفك عقدته أمام الأهلي والتتويج بالسوبر

أبرز المعلومات عن مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز



ويشارك بيراميدز تحت قيادة مدربه جايمي باتشيكو في مباراة نهائي كأس السوبر المصري بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة ومواجهة غريمه التقليدي الأهلي.



ويخوض بيراميدز مباراة نهائي كأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه، وهي المباراة التي تأتي بعد أيام قليلة من فشله في التأهل للدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الخسارة بنتيجة 2-1 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب أمام مارومو جالانتس الجنوب إفريقي بالدور ربع النهائي.



خطر الإقالة يهدد جايمي باتشيكو



ولا يبدو بيراميدز في أفضل أحواله مع مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو الذي ربما يتعرض للإقالة من تدريب الفريق السماوي حال فشله في التتويج بكأس السوبر على حساب الأهلي.



وخاض باتشيكو 23 مباراة مع بيراميدز في مختلف المسابقات، وحقق خلالها الفوز 11 مباراة بينما تعادل في 8 مباريات وخسر 4 مباريات، وسجله معه الفريق 38

هدفًا بينما استقبلت شباكه 21 آخرين.



وأهدر باتشيكو العديد من النقاط المهمة في مشواره مع بيراميدز بمسابقة الدوري هذا الموسم بعدما تعادل في 5 مباريات من أصل 13 مباراة والتي شهدت فوزه 7 مرات وخسارته مرة واحدة ليحصد 26 نقطة.



ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة جمعها من 24 مباراة.



ويخشى بيراميدز خسارة بطولة آخرى أمام الأهلي بعدما كان قد خسر منذ أسابيع قليلة بهدفين مقابل هدف واحد من الفريق ذاته في نهائي كأس مصر.



وستكون خسارة كأس السوبر المصري بمثابة ضربة موجعة لفريق بيراميدز خاصة عقب خسارته نهائي كأس مصر أمام وخروجه من كأس الكونفدرالية الإفريقية من الدور ربع النهائي بالإضافة إلى إهداره العديد من النقاط في الدوري خلال الفترة الأخيرة.

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