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رئيس الاتحاد الإماراتي: نحتضن سوبر مصري تاريخي

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ياسر رشاد - القاهرة - أشاد راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بالسوبر المصري الذي يقام علي ملعب محمد بن زايد آل نهيان، بين الأهلي و بيراميدز.

 

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وقال رئيس الاتحاد الإماراتي في تغريده عبر تويتر:"مباراة بمواصفات سوبر فني جماهيري تاريخي ممتع ومثير".

 

واختتم: "نرحب أجمل ترحيب بفريقي الأهلي وبيراميدز في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدار دارهما والملعب ملعبهما".

موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في السوبر المصري:-

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي و بيراميدز في السوبر المصري اليوم الجمعة، في تمام السابعة و النصف مساء بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة، و الثامنة و النصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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