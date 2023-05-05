الإمارات وش السعد على الأهلي.. فاز على كبار أوروبا وحقق إنجازات مميزة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت السنوات الأخيرة العديد من المباريات القوية والتاريخية للنادي الأهلي في دولة الإمارات والتي تستضيف النسخة الـ 20 من بطولة كأس السوبر المصري.

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أبرز المعلومات عن مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز

مشوار مارسيل كولر مع الأهلي قبل نهائي كأس السوبر المصري



ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.



وتستعرض بوابة الوفد في هذا التقرير أبرز المباريات التي خاضها الأهلي في دولة الإمارات.



الأهلي وأياكس الهولندي



واجه الأهلي نظيره أياكس الهولندي يوم 11 مايو لعام 2020 على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات، وهي المباراة التي جمعت الفريقين في مهرجان اعتزال حسام غالي.



وحقق الأهلي وقتها فوزًا تاريخيًا على أياكس الهولندي بهدف دون رد سجله صلاح محسن في الدقيقة في 85 من الشوط الثاني، وغادر حسام غالي أرضية الملعب في الدقيقة 76 ليعتزل كرة القدم نهائيا.



الأهلي وروما الإيطالي



خاض الأهلي مباراة قوية وتاريخية أمام روما الإيطالي يوم 20 مايو لعام 2016 وهي المباراة التي شهدت مشاركة النجم المصري محمد صلاح الذي كان يلعب وقتها ضمن صفوف الذئاب.



وتغلب الأهلي وقتها على روما بنتيجة 4-3 في مباراة ودية أقيمت على استاد على هزاع بن زايد بدولة الإمارات، وأحرز الأهلي أهدافه عن طريق الرباعي جوان أنطواي ومؤمن زكريا ووليد سليمان وأحمد الشيخ.



الأهلي والهلال السعودي



حقق الأهلي إنجازًا تاريخيًا في نسخة 2021

لبطولة كأس العالم للأندية بعدما حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في مونديال الأندية بفوز ساحق على الهلال السعودي برباعية نظيفة.



وحقق الأهلي فوزه التاريخي على الهلال السعودي بأربعة أهداف دون رد على ملعب استاد آل نهيان بدولة الإمارات يوم 12 فبراير لعام 2022، وجاءت رباعية فريق القلعة الحمراء عن طريق ياسر إبراهيم "هدفين" بالإضافة إلى أحمد عبد القادر وعمرو السولية.

الأهلي والزمالك



حقق الأهلي بطولة كأس السوبر المصري للمرة التاسعة عشر في تاريخه بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 3-2 في مباراة أقيمت على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.



وعرفت المباراة وقتها إثارة كبيرة بعدما تأخر الأهلي بهدف دون رد لكنه نجح في تسجيل 3 أهداف عن طريق عبد الله السعيد بهدفين من ضربتي جزاء ومؤمن زكريا الذي وقع على الهدف الثالث بعد متابعة تسديدة رمضان صبحي قبل أن يسجل الزمالك هدف تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة.



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