شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن لقب السوبر الثالث عشر أمام بيراميدز.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى مع نظيره بيراميدز فى نهائي كأس السوبر المصري، فى السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد آل نهيان بالإمارات.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السوبر بصفته بطلا لكأس مصر في نسختها الأخيرة بعد الفوز على نظيره نادي بيراميدز، بينما يشارك بيراميدز في السوبر بصفته وصيفًا لبطولة كأس مصر، بعد اعتذار نادى الزمالك عن المشاركة.

ويأمل المارد الأحمر فى التتويج باللقب الثالث عشر فى بطولة كأس السوبر بعدما حصد اللقب أعوام 2003 و2008 و2014 و2015 و2018 و 2022 على حساب الزمالك و2005 و2006 و2012 على حساب إنبي و2007 على حساب الإسماعيلي و2010 على حساب حرس الحدود و2017 على حساب المصري البورسعيدي.

ويضم الفريقان كوكبة كبيرة من النجوم، حيث يضم الأهلي لاعبين كبار أبرزهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسين الشحات وبيرسي تاو، كما يمتلك بيراميدز كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين على رأسهم رمضان صبحى وأحمد الشناوى وأحمد فتحى ومحمد حمدى وعلى جبر ووليد الكرتى وإبراهيم عادل.

ويُدير المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا ويُعاونه ، الحكمان المساعدان المصريان هانى عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتى، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصرى والإماراتى لكرة القدم.



