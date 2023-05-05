شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث حال انتهاء مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز بالتعادل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى تحدياً صعباً في نهائي كأس السوبر المصري فى السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، حينما يواجه بيراميدز باستاد محمد بن زايد آل نهيان بالإمارات.

وتقرر أنه فى حال انتهاء الشوطين بنتيجة التعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء مباشرة إلى وقت إضافى على شوطين، مدة كل شوط 15 دقيقة، وحال انتهاء الوقت الإضافى بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وعُقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، وأسفر عن ارتداء النادي الأهلي زيه الأساسي الأحمر والأبيض، بينما يرتدى حارس المرمى البرتقالي بالكامل، بينما يرتدى بيراميدز اللون الكحلي الكامل، وحارسه اللون الأخضر.

ويدخل الفريقان مباراة الليلة بظروف مختلفة، وإن كانت الدوافع واحدة، فالأهلي مُنتعش بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الرجاء المغربي حيث فاز في القاهرة بثنائية نظيفة وتعادل في المغرب سلبياً ليضرب المارد الأحمر موعداً مع الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة ، أما بيراميدز فيُعاني أفريقياً بعدما ودّع بطولة الكونفيدرالية على يد مارومو جالانتس الجنوب أفريقي حيث خسر 0-1، في إياب ربع النهائي بعد التعادل في القاهرة في جولة الذهاب بنتيجة 1-1.