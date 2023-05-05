شكرا لقرائتكم خبر عن تنس طاولة الإسماعيلي يتطلع للانتصار على سبورتنج فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق تنس الطاولة للسيدات بالنادى الإسماعيلي استعداداته لملاقاة منافسه سبورتنج، اليوم الجمعة بالإسكندرية، ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور التأهيلي لدور الثمانية ببطولة الدورى الممتاز..

ومن المقرر أن يمثل الاسماعيلى في مواجهة اليوم كل من، رسل أسامة وهنا إبراهيم ومريم العالي ( محترفة بحرينية) ودينا طنطاوي، وتقام مباراة العودة يوم 12 مايو الجاري بالإسماعيلية.

يقود الفريق جهازا فنيا يضم:



حازم سالم …رئيس الجهاز



محمود السيد.. المدير الفنى



يوسف وجدى..مدربا.