شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للأهلي بفندق الإقامة استعداداً لمواجهة بيراميدز فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مرانا بدنياً خفيفاً فى فندق الإقامة ظهر اليوم، الجمعة، وفقا للبرنامج الذى حدده مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق؛ استعدادا لخوض مباراة السوبر أمام بيراميدز مساء اليوم.

وكان الاهلى قد خاض مرانه الختامي مساء أمس الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات، واستغرق قرابة الساعة، وأدى الفريق خلاله تدريبات بدنية وفنية متنوعة بالكرة استمرت لمدة 15 دقيقة، ثم قاد بعدها كولر اللاعبين فى فقرة تدريبية، وأعقبها المدير الفني بتقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بالتدريب على ركلات الترجيح.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على لقب السوبر المصري، والذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.

وستكون هذه هي النسخة الـ20 في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، التي ظهرت للنور عام 2001، لتجمع بين بطلي الكأس والدوري.