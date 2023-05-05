شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام بيراميدز.. الشحات وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، لخوض مواجهة مهمة أمام بيراميدز فى كأس السوبر المصري، فى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة.

ويشارك الأهلى فى السوبر بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - حسين الشحات - بيرسي تاو - أحمد قندوسي

خط الهجوم: محمود كهربا

وأسندت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، مهمة التعليق الصوتي على أحداث السوبر المصري، إلى المعلق عامر عبد الله، فيما أسندت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مهمة التعليق الصوتي على أحداث اللقاء إلى مدحت شلبي.