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شكرا لقرائتكم خبر عن الفائزون بالسوبر المصري فى التاريخ قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى وبيراميدز باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية على لقب كأس السوبر المحلى.
وستكون هذه هي النسخة الـ20 في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، التي ظهرت للنور عام 2001، لتجمع بين بطلي الكأس والدوري.
الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا بكأس السوبر المصري، بواقع 12 لقبا من أصل 19، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني بـ4 ألقاب، يليه كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش بلقب واحد.
أول مباراة سوبر فاز بها الزمالك على غزل المحلة (2-1) في سبتمبر 2001، ثم حصد الفريق الأبيض لقب النسخة الثانية في الشهر نفسه من عام 2002 بعدما فاز بهدف دون رد على المقاولون العرب.
يحمل الأهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد
عام 2015 شهد إقامة كأس السوبر لأول مرة خارج مصر، وتحديدا في الإمارات، حيث استضاف ملعب هزاع بن زايد المباراة التي فاز بها الأهلي على الزمالك (3-2) ليتوج باللقب الثامن في تاريخه.
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