شكرا لقرائتكم خبر عن الفائزون بالسوبر المصري فى التاريخ قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى وبيراميدز باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية على لقب كأس السوبر المحلى.

وستكون هذه هي النسخة الـ20 في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، التي ظهرت للنور عام 2001، لتجمع بين بطلي الكأس والدوري.