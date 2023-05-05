سلة الأهلي يواجه بترو لواندا في بطولة "BAL"

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره فريق بترو لواندا الانجولي في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة أفريقيا للأندية BAL.

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وتبدأ المباراة في الرابعة عصر اليوم وتقام على صالة حسن مصطفى وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار السعي نحو الفوز بكل المباريات.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على فريق فيروفيارو الموزمبيقي، بنتيجة 92-74، قبل أن يحقق فوزه الثاني على حساب

فريق أويلرز الأوغندي في ثاني مبارياته بنتيجة 72-70، ثم تغلب على فريق كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75.

وتشمل قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: درامان كمارا، مايكل تومسون، إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، كوري ويبيستير، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، سيف سمير، مروان سرحان، نوني أوموت، عمر طارق، أحمد إسماعيل