شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد النسخة الجديدة لكأس السوبر المصرى قبل مباراة الأهلى وبيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة برزنتيشن عن النسخة الجديدة لكأس السوبر المصري قبل مباراة الأهلى وبيراميدز، التى تقام فى السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

ويشارك الأهلى فى السوبر بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف بطولة كأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

أقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.