بين مواصلة الهيمنة ولقب الإنقاذ.. الأهلي يواجه بيراميدز في صراع كأس السوبر المصري الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي مساء اليوم الجمعة الأهلي وبيراميدز، في مواجهة قوية ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي وبيراميدز على أرضية استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يتواجد الأحمر (صاحب لقب كأس مصر عن الموسم الماضي) وبيراميدز (وصيف بطولتي الدوري والكأس بالموسم ذاته).

ويدخل الأهلي مواجهة السوبر وهو منتشيا بالتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة الرجاء.

في المقابل، يعاني بيراميدز من خيبات متتالية بعد الهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر الشهر الماضي، تبعها الخروج من ربع نهائي كأس الكونفدرالية أمام ميلانو بطل جنوب إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب الـ13 في تاريخه من السوبر المصري، بينما يأمل بيراميدز في إنقاذ موسمه بتحقيق اللقب الأول له في تاريخه خاصة كونه جاء لينقذ الموقف بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة.

وكان الأهلي قد فاز في النسخة الأخيرة من السوبر المصري على حساب الزمالك بثنائية نظيفة بالمباراة التي أقيمت في أكتوبر الماضي.

واختارت لجنة الحكام الحكم الدولي المصري محمود البنا، لإدارة مواجهة السوبر بين الأهلي وبيراميدز.

ويعاون البنا الحكمان المساعدان هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، بينما الحكم الرابع سيكون من دولة الإمارات.

بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتي، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي لكرة القدم.

الغيابات

وفقا لموقع "يلا كورة"، فلم يسافر مع الأهلي إلى الإمارات كل من رامي ربيعة، وعمرو السولية، وأكرم توفيق، وكريم فؤاد بسبب الإصابة، ومحمد الضاوي "كريستو" لعدم الجاهزية.

واستبعد مدرب الفريق الأحمر، السويسري مارسيل كولر، كل من أيمن أشرف، ورأفت خليل، وحمزة علاء، وشادي حسين، وبرونو سافيو، وكريم الدبيس لأسباب فنية.

كما أن فرص ياسر إبراهيم في المشاركة في المباراة ضعيفة، إذ انه لم يشارك في تدريبات الفريق في الأيام الماضية، متأثرًا بإصابة بجزع في القدم تعرض لها في مباراة الرجاء المغربي الأخيرة.

في المقابل، يغيب عن بيراميدز في مواجهة اليوم الثلاثي عبدالله السعيد، وأسامة جلال بسبب الإصابة، وشريف إكرامي بسبب الإيقاف.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.

الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، محمد الشيبي، كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه، أحمد توفيق، رمضان صبحي، وليد الكرتي، مصطفى فتحي.

الهجوم: فخري لاكاي.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي السوبر المصري، عبر قنوات أون تايم سبورت 1، وأبو ظبي الرياضية الأولى.

استقر القائمون على قنوات أون تايم سبورتس، على هوية معلقين مباراة السوبر المصري، حيث أسندت لمهمة للثنائي محمد البوشي وأمير محروس.

وفيما يتعلق بقنوات أبوظبي الرياضية، فقد أسندت مهمة التعليق للمعلق الإماراتي عامر عبد الله.