شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبيراميدز اليوم الجمعة 5 / 5 / 2023 فى كأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري ضد بيراميدز مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد، فى إطار التحضير لهذه المواجهة التي تعد بطولة خاصة والفوز بها مهم قبل خوض مباراتى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

ويشارك بيراميدز بصفته وصيف بطولة كأس مصر بعد اعتذار نادى الزمالك بطل الدوري الموسم الماضى، فيما تأهل الأهلي كبطل لبطولة كأس مصر عن الموسم نفسه.

وأقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

ويحمل الاهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز بالسوبر المحلى

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

وهذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح على حساب الاهلى.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.