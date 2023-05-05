شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبيراميدز اليوم الجمعة 5 / 5 / 2023 فى كأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر
ويشارك بيراميدز بصفته وصيف بطولة كأس مصر بعد اعتذار نادى الزمالك بطل الدوري الموسم الماضى، فيما تأهل الأهلي كبطل لبطولة كأس مصر عن الموسم نفسه.
وأقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.
موعد مباراة الاهلى وبيراميدز بالسوبر المحلى
ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.
وهذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح على حساب الاهلى.
القناة الناقلة لمباراة الاهلى وبيراميدز
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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